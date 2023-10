Une histoire de l'identité corse, des origines à nos jours

A l'heure où le statut d'autonomie plane sur le sort de la Corse, un plaidoyer pour la reconnaissance de la spécificité de l'île mét ropolitaine et un appel au respect mutuel et au dépassement des tensions franco-corses pour éviter de nouveaux drames, par l'historien multiprimé Michel Vergé-Franceschi, Corse de naissance et de coeur.