La boîte à Berk

L'autre jour, un truc terrible est arrivé. Berk et ses amis jouaient à cache-cache devant la maison. Super fier de son idée, Berk s'est faufilé dans la boîte à lettres. Trouillette l'a rejoint. Mais bizarrement, il n'y avait plus aucun bruit dehors. Et impossible de ressortir de la boîte. Trouillette s'est lamentée : et si les copains les avaient oubliés ?