Un fiancé pour la vie ; Pédiatre et prince

Un fiancé pour la vie, Sue MacKay Libérée d'un mariage infernal, Matilda savoure sa nouvelle indépendance en parcourant le monde - sans attache ni homme. Arrivée au Cambodge pour y exercer son métier d'infirmière, elle a le plaisir de collaborer avec le Dr Lachlan McRae, un chirurgien qui lui inspire une telle confiance qu'elle accepte de lui rendre service en se faisant passer pour sa fiancée. Un faux engagement qui pourrait les lier à jamais... Pédiatre et prince, Juliette Hyland Eclaboussée par un retentissant scandale, Hazel voyage sur l'île de Fönn pour y prendre un nouveau départ, en tant qu'infirmière pédiatrique. Or son nouveau poste la met en relation avec le Dr Syver Bernhardt qu'elle connaît trop bien. Cinq ans plus tôt, Syver était son colocataire, son collègue, son meilleur ami... Hélas, il l'avait abandonnée sans un au revoir avant que son identité secrète soit révélée au grand jour : le pédiatre était un prince !