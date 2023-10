L'Incroyable périple de Magellan. 1519-1522

Tout le monde connaît son nom, mais ses exploits sont en partie tombés dans l'oubli car Magellan est un héros maudit. Un Portugais au service de l'Espagne. Un traître qui s'est lancé dans une expédition insensée. Pourtant, c'est lui qui a réalisé le rêve de Christophe Colomb, c'est lui qui a rejoint les Indes par l'ouest. Et sa route fut bien plus longue et bien plus terrifiante que celle du Gênois.