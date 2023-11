Le bébé de la mariée

Série "Quatre mariages et un bébé" - Tome 4/4 Vous êtes cordialement invitée à la plus scandaleuse saison des mariages ! Fuyant un divorce et un retentissant scandale, Vienna trouve refuge à l'endroit même où Jasper, présumé mort, a choisi de se cacher. Ce tête-à-tête est aussi inattendu que follement passionné et, bien qu'ils n'aient rien en commun, tous deux partagent une nuit de délices. Une nuit qui sert de prémices à beaucoup d'autres quand le couple improvisé, traqué par les médias, s'échappe vers le Chili...