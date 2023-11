Celle que je cherchais

Fraichement inscrit en première année de droit à Lyon, Noah découvre que la vie d'étudiant précaire n'est pas si simple. Son physique d'asperge et son manque de confiance vont probablement avoir raison de lui dans la jungle du campus... Jusqu'à ce qu'il percute Armelle. Cette fille vient d'une autre galaxie : fantasque, atypique, sans-gêne, tout ce qu'il n'est pas. Il est immédiatement amoureux. Pour lui plaire, il se met à boire, fumer, sortir, prendre le risque de rater son année... S'il sort un peu de sa coquille, elle est de plus en plus inconséquente et mystérieuse... que cache-t-elle avec acharnement ?