Manager la religion au travail. Repères et outils pour gérer efficacement les faits religieux

Les faits religieux au travail sont de plus en plus fréquents. D'après les études de l'observatoire du Fait Religieux au Travail, depuis 2016, deux entreprises sur trois sont concernées par cette question et un manager sur trois est régulièrement confrontés à des comportements et des faits qui traduisent les pratiques religieuses de personnes de son équipe. Ce sont parfois des choses simples comme le port d'une croix, d'un foulard ou d'un turban, une absence pour assister à une cérémonie. Cela peut également se traduire par des comportements plus démonstratifs comme des regroupements pour prier sur le lieu de travail, le refus de réaliser des tâches ou de travailler avec des femmes. Cela peut enfin être une personne qui est stigmatisée par ses collègues en raison de ses croyances. Le fait religieux est parfois presque invisible et sans conséquence sur la réalisation du travail et les relations professionnelles. Il peut aussi parfois être très perturbateur et être source de tensions et de conflits. Cette question de la religion au travail implique tous les acteurs de l'entreprise, tant le management de terrain que les fonctions de support, la direction générale ou encore les salariés eux-mêmes. Comment réagir face à ces comportements ? Comment éviter les risques organisationnels et ceux liés à la discrimination ? Quels dispositifs mettre en place ? Cet ouvrage donne les clefs de compréhension des situations qui se présentent sur le terrain. Il permet au manager d'agir à son niveau pour trouver un équilibre entre le maintien de la cohésion des équipes, le bon fonctionnement de l'organisation et la bonne réalisation du travail, le respect des lois et la protection des salariés contre la stigmatisation et la discrimination.