Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires : TDAH, Dys, HPI, TSA et tous les autres ! Leçons et devoirs : méthodes et fiches pour aider les parents !

L'heure des devoirs est souvent un moment délicat, où les parents peuvent se trouver démunis face aux difficultés de leurs enfants. Cris, pleurs, colères accompagnent encore trop fréquemment ce temps d'apprentissage. Les familles s'épuisent en utilisant des méthodes inadaptées et elles abandonnent parfois. Le stress, l'anxiété la phobie scolaire concernent de plus en plus d'enfants. Pourtant, il existe des solutions. Une pédagogie adaptée, qui peut s'appliquer aussi bien aux enfants différents qu'aux autres. Ce livre propose un accompagnement des apprentissages de l'enfant dans leur globalité (fonctions cognitives, environnement, hygiène de vie, confiance en soi, etc.). Basé sur le fonctionnement cognitif du cerveau, il fournit des techniques simples et applicables qui vont aider les parents et leur enfant tout au long de sa scolarité. Le temps de travail devient plus efficace, plus serein et moins anxiogène. Un focus est réalisé sur les enfants Dys, TDAH, TSA, HPI qui possèdent un autre fonctionnement.