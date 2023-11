Une année en pleine forme avec Michel Cymes. Edition 2024

Une nouvelle édition de l'almanach Dr Good par Michel Cymes, version 2024 : des conseils santé et bien-être pour prendre soin de soi jour après jour, et passer une année en pleine forme. De nouveaux coachings thématiques et recettes illustrées. De l'activité physique, un sommeil réparateur, une meilleure gestion du stress... prendre soin de sa santé - physique et mentale, ce n'est pas si compliqué : une bonne hygiène de vie au quotidien et quelques petits gestes et de bonnes habitudes peuvent booster forme et bien-être au quotidien ! Sur le même principe que l'édition 2023 avec un coaching thématique par mois, et chaque jour des conseils à picorer (des astuces bien-être, des infos santé, des coups de pouce naturels, des exercices pour bouger et se détendre, les rappels médicaux...), cette édition s'enrichit de nouveautés : Des pleines pages de nouvelles recettes santé illustrées Des nouvelles thématiques : retrouver sa ligne, entretenir son capital jeunesse, se reconnecter à la nature pour vivre mieux, préparer sa rentrée zen, booster son immunité...