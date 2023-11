Japon vegan

Julia, aux commandes du Mori café, adresse japonaise vegan, livre dans ce bel ouvrage illustré ses version vegan des grands classiques de la cuisine japonaise Curry rice, tantamen, Ramen au shoyu, soupe miso, okonomiyaki, tempura... la cuisine japonaise est riche de recettes à la fois populaires et raffinées. Ces recettes, qui replongent Julia dans la nostalgie de son enfance et des saveurs partagées en famille, ne sont pas vegan à l'origine, mais les voici revisitées, dans des versions qui ressemblent à s'y méprendre aux recettes de ses souvenirs. Réalisez vous-même les recettes de base, les sauces, bouillons, nouilles et assaisonnements, afin de composer vous-même ces délicieux plats réconfortants et simples dont le Japon seul a le secret. Ces recettes familiales et recettes street food, de saison et respectueuses du règne animal, vous feront découvrir de façon authentique la culture culinaire japonaise et vous feront voyager sans sortir de chez vous !