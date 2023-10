Le Nouveau Monde. Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil

Le 20 novembre 1556, Jean de Léry quitte l'Europe pour le Brésil. Après trois mois d'un pénible voyage, semé de mille embûches, le Nouveau Monde s'offre à lui. Dans un récit fourmillant d'anecdotes savoureuses et de fines observations, il dresse le portrait de ces terres jusque-là inconnues et dessine un humanisme qui fait dialoguer les êtres et les cultures. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Contexte historique et culturel - Genre de l'oeuvre - Présentation de l'auteur - Chronologie TOUT POUR REUSSIR - Questions sur l'oeuvre - Histoire des arts - Un livre, un film GROUPEMENTS DE TEXTES - Le Brésil raconté par les voyageurs au XVI ? siècle - Rêver et penser des êtres différents - Voyageurs d'hier et d'aujourd'hui CAHIER PHOTOS.