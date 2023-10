Maldoror (Tome 3-Autrenuit). 3 Autrenuit

New York, 1912. Après avoir traversé l'Atlantique, Anja et ses compagnons se retrouvent une nouvelle fois poursuivis par leurs impitoyables ennemis, le Grand Cophte et la baronne. Le temps est compté, ils doivent être les premiers à atteindre Autrenuit, lieu secret où se trouve la porte du royaume de Maldoror. Des chutes du Niagara aux plaines du Colorado, leur destin se précise et les secrets de Maldoror se dévoilent enfin... Autrenuit est le dernier tome de la trilogie Maldoror, grand récit d'aventure teinté de fantastique.