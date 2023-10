Attaque viking au Puy du Fou. Escape game spécial famille

Un kit complet pour organiser des parties d'escape game réussies en famille. Vous avez une heure pour vous enfuir du village que vous venez de piller et qui est encerclé par vos ennemis ! Le matériel comprend : -Un livret avec des indications sur le scénario, des rappels des règles et les réponses aux énigmes et autres jeux ; -72 cartes d'énigmes ; -10 enveloppes à cacher dans la pièce.