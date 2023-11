A foutre au four ! 30 recettes de base, 60 déclinaisons

A foutre au four explore la voie ultime pour cuisiner les mains dans les poches : jeter avec désinvolture un plat au four, vivre ta vie et finir par te lécher goulûment les doigts, de l'air innocent de quelqu'un qui a passé des heures en cuisine. Que ce soit pour des plats express ou longuement rôtis, le four est ton allié : eh oui, ça cuit tout seul ! A toi les plats ébouriffants, à toi la belle vie. Côté pile, c'est l'explosion de saveurs. Les arômes sont décuplés. Ca dore, ça croustille, ça infuse, ça caramélise. Ca agite le popotin. Tout devient exalté, intense. Côté face, tu explores, tu te poses, tu profites. Tu n'y connais rien ? Ca tombe bien ! Chaque chapitre te livre les clés de repas beaucoup plus faciles à organiser. Plus fun à réaliser. Et, avec quelques astuces et techniques tout-terrain, bientôt c'est toi qui créeras tes recettes, au gré de tes fantaisies et du contenu de ton frigo et de tes placards. Viens, A foutre au four te prend la main, pour mieux cuisiner bon, bien et peinard. Passionnée de bonnes bouffes et de bien mitonner, OWI OWI a créé le blog coloré Owi Owi Fouette-Moi en 2015. Elle y propose des recettes accessibles et affriolantes, avec un regard technique pour permettre aux lecteurs de TOUT réussir. Mais ce qui fait la singularité d'OWI OWI, c'est le ton inimitable employé dans la rédaction de ses recettes. Elle a déjà signé (en 2022 et du bout du fouet) Le gâteau dont tu es le héros.