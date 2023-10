Guadeloupe Guide Simplissime

Un guide ultra facile pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de la Guadeloupe : - 2 grands chapitres organisés autour des lieux de séjour : Basse-Terre et Grande-Terre, avec Pointe-à-Pitre, avec des propositions de visites et d'activités à faire en une journée. - Des excursions vers les Saintes, La Désirade et Marie-Galante, pour un séjour hors des sentiers battus. - Des pages thématiques pour repérer le meilleur : plages de rêve, les plus belles randonnées, culture créole, plongée dans l'histoire, les meilleurs spots de snorkeling... - Nos adresses coups de coeur, locales, pour tous les budgets. - 20 cartes et plans et 100 photos environ.