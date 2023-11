Le grand imagier sonore des animaux

Un imagier sonore qui permettra aux tout-petits d'enrichir leur vocabulaire et de découvrir les animaux dans leurs différents milieux (le jardin, la forêt, la montagne, la savane, la jungle, la banquise, le désert, la ferme, les bébés animaux, la mer) ; Cet imagier 100% photos stimulera la curiosité des tout-petits et incitera les enfants à observer, reconnaître, nommer... De nombreux bruitages pour enrichir l'image : cri d'animaux et ambiances sonores (le choeur de l'aube dans le jardin, le déferlement d'une cascade dans la montagne, le rugissement du lion dans la savane...) Un livre riche pour appréhender les animaux en sons et en images !