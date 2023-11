Coffret Madeleine géante. Dégustez-les de l'apéro au goûter !

Vous adorez ces petits gâteaux d'antan rebondis et savoureux ? Ne cherchez plus ! Ce coffret comprend : - 1 moule pour une madelein géante à partager - Un livre de 20 recettes de madeleines sucrées et salées pour toutes les occasions, tous les goûts, toutes les envies ! Dimension du moule : 260 x 180 x 40 mm