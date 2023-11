Angelina Jolie et Brad Pitt

On croyait tout savoir d'eux, de leur rencontre torride sur le tournage de Mr. & Mrs. Smith à leur explosion en vol dans un jet privé entre Nice et L. A, le 14 septembre 2016. Mais la séparation du couple le plus glamour du siècle, et la guerre de cent ans qui s'en est suivie - et qui n'est pas finie - recèle encore bien des zones d'ombre... Il n'est pas que "le prince du cool" , tombé entre les griffes d'une Angelina Jolie calculatrice. Elle est loin d'être celle qu'on décrit. Ni angélique, ni maléfique, mais revancharde, oui, tout comme lui ! Ces deux-là se déchirent aussi puissamment qu'ils se sont aimés. Leur guerre se poursuit aujourd'hui en France, ce pays qu'elle adorait et qu'elle a le sentiment qu'il lui a "volé" . Comment de l'amour fou ont-ils basculé en une rancune éternelle ? Comment l'opinion publique joue-t-elle un rôle crucial dans toute leur histoire ? Comment, encore aujourd'hui, leur histoire est une histoire d'amour, de violences et de France ? Cette enquête des journalistes Laurence Pieau et Hervé Tropéa s'appuie sur des recherches approfondies, des entretiens avec des témoins qui, jusque-là, n'avaient jamais parlé et des interviews avec Brad Pitt et Angelina Jolie réalisées par Hervé Tropéa, correspondant à Los Angeles de nombreux magazines, ces 20 dernières années. Une enquête menée entre Hollywood, New York et Miraval, en Provence, où les auteurs démêlent l'écheveau d'une intrigue où se mêlent secrets, manipulations, trahisons et faux-semblants.