Les royaumes ardents. Tome 1, Le trône de Jasmin

Au royaume d'Ahiranya, l'Ere des Fleurs s'est achevée par la domination du cruel Parijat. Le temple sacré détruit, les Eaux immortelles disparues, la nation n'est plus qu'ombres et sortilèges. Des fleurs poussent sous la peau, des feuilles dans les yeux ; et la sève des arbres se change en sang. Les yakshas de la magie ancienne se sont réfugiés dans la forêt, et la rébellion couve. Au coeur de ce chaos, Malini, la princesse parijati captive, droguée à la fleur-aiguille, et Priya, une servante ahiranyi aux pouvoirs oubliés, créent des liens tissés d'intérêts contradictoires, d'attirance interdite et, d'enjeux de pouvoir secrets. Des choix difficiles sont à venir, qui explorent les méandres de leurs âmes - alors que l'espoir d'une nation se lève. Couronnée par le Best Fantasy Award 2022, cette plongée envoûtante dans un imaginaire nourri d'épopées mythologiques indiennes, est revisitée par le regard volontairement féministe de Tasha Suri, jeune pousse prometteuse de l'imaginaire anglo-saxon. "J'ai adoré ce livre ! " Alix E. Harrow "Un chef-doeuvre incandescent et féministe, percutant comme un poing d'acier dans un gant de velour". Shelley Parker-Chan