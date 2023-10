Voir le monde sans quitter la France. 2e édition

LA NOUVELLE EDITION DU BEST SELLER DE L'ANNEE 2020 ! 58 destinations pour se sentir ailleurs, sans prendre l'avion, tout en restant en France ! C'est la promesse tenue par ce livre étonnant. Vous fantasmez sur des plages paradisiaques mais ne voulez pas prendre l'avion ? Vous rêvez de canyons américains mais ne pouvez pas quitter l'Hexagone ? Vous avez soif de dépaysement sans pour autant y laisser tous vos congés payés ? Laissez vous surprendre et éblouir par des alternatives au voyage à l'étranger, accessibles sans passeport et sans prendre l'avion : le Finistère plutôt que la Polynésie, les Vosges plutôt que la Finlande, la Corse plutôt que les Seychelles, les Cévennes plutôt que la Chine... 1. Des photos saissisantes. 2. Toutes les infos pour organiser un séjour (adresses et activités). 3. 10 nouvelles destinations à découvrir dans cette édition enrichie. 4. L'exotisme à côté de chez soi, pour moins cher et sans polluer.