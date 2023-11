Coffret intégrale From the Red Fog

Dans l'Angleterre du XIXe siècle - déchirée entre ordre et chaos, entre richesse et misère - vit un jeune garçon nommé Ruwanda. Fils d'une terrible tueuse, il passe son existence enfermé dans le sous-sol de sa demeure. Le jour où il parvient à se libérer, il découvre le monde, les mains couvertes de sang. Quel sort le destin réservera-t-il à cet orphelin qui ne connaît que la mort et la souffrance ? Ce coffret est le cadeau idéal pour tous les passionnés de manga : non seulement il permet de découvrir une nouvelle série, mais en plus pas besoin d'attendre pour avoir la suite ! Les heureux élus dévoreront les cinq tomes de ce manga sombre et horrifique qui nous transporte au coeur de l'Angleterre de Jack L'Eventreur ! Mosae Nohara, le dessinateur du manga BEM, exprime tout son talent pour le genre horrifique dans From the Red Fog, un manga aussi angoissant que captivant. Il nous transporte dans l'Angleterre du XIXe siècle au travers du jeune Ruwanda. Le mangaka met en scène une relation toxique entre une mère et son fils. Tiraillé entre l'amour et la haine, ce garçon se transforme peu à peu en une figure inquiétante, et même terrifiante. Ignorant tout du monde qui l'entoure, cet enfant, n'ayant connu que l'enfermement, commet des actes atroces quand il arrive dans le monde des vivants. Sans doute parce qu'il ne connaît que la mort, la noirceur et la solitude.