X-Force : Le chant du bourreau

Le Professeur Xavier est victime d'une tentative d'assassinat. Le principal suspect est Cable, le leader controversé de l'équipe X-Force. Les autres équipes de mutants, X-Men et Facteur-X en tête, cherchent la vérité. On se demande bien ce que viennent faire Apocalypse et Sinistre dans cette affaire ! De gigantesques secrets vont être dévoilés sur des membres importants de la famille mutante ! Dans les années 90, avant qu'ils ne deviennent une tradition (au moins) annuelle pour tous les héros Marvel, les crossovers étaient un exercice souvent réservés aux mutants, qui permettaient à toutes les séries de s'entremêler. Le chant du bourreau, qui dévoile des secrets imaginés par les auteurs Fabian Nicieza (New Warriors) et Scott Lobdell (Uncanny X-Men), fait partie des sagas les plus appréciées des fans de la Génération X !