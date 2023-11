Providence Omnibus

Providence est une oeuvre qui laisse sans voix et sur laquelle Alan Moore a travaillé durant de nombreuses années. Le légendaire auteur de comics s'approprie les concepts d'H. P. Lovecraft et les insère habilement au sein de l'histoire américaine. On y suit le voyage de Robert Blake dans l'Amérique du début du XXe siècle où des créatures surnaturelles s'invitent dans le quotidien des humains. Retrouvez également dans cette édition intégrale les deux autres récits de Moore et Jacen Burrows inspirés par Lovecraft : Neonomicon et Côté cour. Alan Moore (Watchmen, V pour Vendetta) est fasciné par l'oeuvre tentaculaire de Lovecraft (L'Appel de Chtulhu). Avec Jacen Burrows (Punisher - Soviet, Warhammer 40. 000 Marneus Calgar), il signe trois récits qui se font écho et qui plongent chacun dans les tréfonds de l'âme humaine. Ils sont ici compilés pour la première fois dans une édition grand format hyper luxueuse.