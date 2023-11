X-Force T02 : Guerre profonde

Omega Red détient un terrible secret qui pourrait tout changer pour X-Force. Jusqu'où l'équipe ira-t-elle pour protéger Krakoa ? Mais peut-elle survivre suite à la trahison de l'un des leurs ? Lors d'une aventure sous-marine, Wolverine, Forge et Quentin Quire découvrent une terrible vérité sur l'île. La série la plus paranoïaque de l'ère House of X / Powers of X se poursuit, entre les manigances du Fauve et les secrets découverts par l'équipe d'intervention de Krakoa, qui a particulièrement fort à faire pour assurer la sécurité du Gala des Damnés !