Connaître Dieu pour mieux prier. 99 prières

Ce livre vous propose quatre-vingt-dix-neuf caractéristiques de la personne de Dieu pour enrichir votre vie de prière. En introduction vous trouverez des idées pratiques pour utiliser ce livre seul ou en groupe. Prier sur la personne de Dieu va approfondir votre connaissance de son caractère, élargir votre coeur. Cela va aussi augmenter et étoffer votre foi et votre confiance dans les capacités de Dieu, qui peut faire au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Alors, comme le dit si bien C. H. Spurgeon : "Plongez-vous en Dieu comme dans une mer profonde, vous en ressortirez reposés, rafraîchis, renouvelés et pleins d'une nouvelle vigueur".