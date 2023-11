La littérature bourguignonne. nord', n° 82/octobre 2023

La revue nord' présente avec ce numéro la littérature foisonnante du nord de la France et des " Pays-Bas bourguignons " au XVe siècle et au début du XVIe siècle. Sous le règne des ducs de Bourgogne, la région a produit un grand nombre de textes (romans, mises en prose, histoire, récits de voyage...) qui montrent la vitalité de la création littéraire dans cette région, appuyée sur la production de manuscrits enluminés d'une grande richesse décorative, l'ensemble étant en grande partie destiné à la glorification des ducs de Bourgogne, mécènes des auteurs et des ateliers de production.