Une inconnue de passage

"?Rémission?" est le thème de ce recueil. Mais il est tout à fait possible de l'élargir et de le comprendre dans un sens plus général, une rémission que nous vivons tous et qui se confond avec la vie tout simplement. EXTRAIT "Te sont chers les étangs dont les noms délicieusement gothiques Hasselfurth Baerenthal Donnerbach emplissent ta bouche si tu t'éloignes d'eux tu voudrais sauter dans l'un ou l'autre tu atteindrais vite la vase douce et profonde qui clorait à merveille ton périple."