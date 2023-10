Ami ou nourriture ? JE SUIS PAS UN NUGGET dévoile aux enfants une façon différente de considérer les animaux ainsi que le contenu de leur assiette. Grâce à d'amusantes anecdotes sur nos amies les bêtes et à des illustrations toutes douces, on découvre que les poules savent jouer au foot, que les vaches nouent de vraies amitiés et que les dindons adorent danser.