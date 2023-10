C'est merveilleux !

Un conte pour retenir l'été Aujourd'hui, le ciel est d'un bleu merveilleux. Toutes les petites bêtes de la nature disparaissent dans cet océan de bleu. C'est la demoiselle qui commence, puis les petits scarabées et les papillons bleus. Où sont-ils tous partis ? Hérisson, Coccinelle et Ours veulent eux aussi se perdre dans ce bleu magique. Mais comment faire quand on n'a ni la couleur ni les ailes ? Avec cette histoire contemplative dans la lignée de Petit Nuage, Petit Lapin et Rose, doux, brillant, Kina Kudréva nous plonge dans un monde de douceur aux couleurs chatoyantes. Une histoire qui nous invite à freiner un instant et à nous ressourcer. Parfois, pour s'évader, il suffit de fermer les yeux et d'imaginer... un magnifique ciel bleu ! Les livres de cette collections sont parfaits en cadeau de naissance. Mots-clefs : bilingue, été, saisons, ciel, bleu, couleurs, nature, histoire, conte, insectes, hérisson, ours, papillons, araignée, coccinelle, demoiselle, scarabée, soleil, observer, fleurs, nature, prose poétique. BILINGUE français-bulgare en annexe.