Star Wars Légendes : L'ascension des Sith. Tome 2, Edition collector

Le conflit qui va empoisonner la Galaxie pour des décennies débute ici. Toutes les routes convergent vers Tatooine et Naboo, aussi bien du côté des Jedi, que de celui des Sith. Mais avant, Dark Maul doit en finir avec l'organisation du Soleil Noir afin de laisser le champ libre à son Maître, qui doit mettre en place son plan. Les comics Star Wars publiés dans les années 90 et jusqu'en 2014 par Dark Horse, sont recueillis dans les volumes de l'EPIC COLLECTION au sein de neuf "ères" . "L'ascension des Sith" représente la période qui conduit jusqu'au film Star Wars : La Menace Fantôme. On trouve dans ce deuxième tome l'adaptation en comics du film, de courts récits rares ou inédits en France, ainsi qu'une mini-série consacrée à Dark Maul.