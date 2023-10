Paul, Madeleine et leurs quatre filles reflète le quotidien d'une famille contemporaine en région parisienne, derrière le parcours des parents mais surtout celui des enfants, entre études, amitiés et amours... Plongez dans les coulisses de la vie de cette famille attachante et authentique, qui met en avant la beauté des moments simples et la singularité derrière chaque existence ordinaire. Annette Husson a connu une vie professionnelle bien remplie dans le secrétariat en accédant petit à petit aux échelons miroités. Elle a toujours eu un penchant pour l'écriture, délaissant volontiers les autres disciplines. Paul, Madeleine et leurs quatre filles est son quatrième roman.