Secrètement réfugié dans un obscur château sur lequel plane un sombre mystère, Edom, chef des vampires, cherche à assurer l'avenir de sa lignée qui se meurt peu à peu, touchée par une malédiction. Grâce à son mage, il entre en contact par ses rêves avec la belle Victoria, dont le sang vertueux peut sauver sa race. Séduite dans un premier temps par le vampire, la jeune fille résiste et fuit le couvent dans lequel elle a été mise à l'abri quand d'inquiétantes créatures partent à sa recherche... Elric Le Coz est né le 27 mars 1994 en Normandie, mais a grandi à Viroflay dans les Yvelines. Passionné depuis l'enfance par le cinéma et les histoires fantastiques, il imagine dès l'âge de 14 ans contes et nouvelles et commence à écrire un premier roman avant d'obtenir son bac littéraire. Henry Rider Haggard (She) et Bram Stoker (Dracula) sont les deux auteurs qui l'ont le plus nourri et influencé, ainsi qu'Anne Robillard (Les Chevaliers d'Emeraude). Ce qui le passionne dans l'écriture, c'est de créer un univers, une atmosphère et des personnages qui puissent être à la fois proches et mystérieux. Le Crépuscule des Immortels est sa première nouvelle publiée.