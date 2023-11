Le grand jeu de l'entraide ! Une expérience jubilatoire d'échange et de dialogue Vous avez un souhait ? Une quête ? Un projet personnel ou collectif ? L'envie d'aller vers le meilleur de vous-même ? De devenir le héros de votre propre légende ? Qu'il soit matériel, relationnel, créatif ou spirituel, le Jeu du Tao peut vous aider à le réaliser vraiment. Enraciné dans des pratiques spirituelles qui traversent les cultures humaines depuis l'aube des temps, le Jeu du Tao est aussi bien un outil de développement personnel et de retour vers soi par le collectif qu'une façon de faire naitre la coopération entre les hommes. Il permet l'émergence de la créativité et l'engagement des joueuses et des joueurs au service de projets collectifs au profit du bien commun. Le jeu permet la clarification du désir, l'identification des forces et des obstacles sur un chemin d'accomplissement, les engagements à prendre et les soutiens amicaux qui nous accompagneront jusqu'à la réalisation de nos quêtes. Le Jeu du Tao véhicule des valeurs de solidarité, de gratitude, d'accomplissement de soi, de parler-vrai et de changement. La mécanique du jeu plateau a été testée avec succès auprès de plusieurs milliers de joueurs, de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles depuis plus de 20 ans. Il se révèle aujourd'hui un remède efficace à l'éco-anxiété.