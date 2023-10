Les Chroniques de la Guerre de Lodoss - La Dame de Falis T02

Le courageux appel de Neese à la déesse Marfa a permis à Flaus et ses compagnons d'éviter de peu une défaite totale mais les pertes sont lourdes. Le seigneur des démons s'est enfui, Neese est plongée dans le coma, et l'esprit de Beld a été corrompu. Déterminée à sauver ce dernier, Flaus part en quête d'un remède dans les terres hostiles de Marmo, mais au prix d'un lourd sacrifice personnel... Quelque temps plus tard, des guerriers de tous les horizons décident de s'allier pour une ultime expédition suicide contre le seigneur des démons et s'aventurent sous terre à la recherche de son repaire, le dédale des profondeurs...