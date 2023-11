Petite anthologie de la mode

Une histoire de la mode qui inventorie et décrypte 78 essentiels du vestiaire contemporain, 60 créations iconiques et 22 styles emblématiques. 280 photographies - 45 chronologies et infographies A tra-vers des basiques aussi fondamentaux que le jean, les baskets, la chemise blanche, la robe noire, le boubou ou le bandana et des pièces mythiques (le blouson vinyle de Courrèges, la jupe pour homme de Jean-Paul Gaultier, le sac Kelly de Hermès ou le tailleur Chanel), Hayley Edwards-Dujardin, his-torienne de l'art et de la mode, remonte le fil de l'histoire de la mode.