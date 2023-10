Le Château des étoiles - L'univers en 1875

Enfant, Alex Alice rêvait d'aller sur la Lune, accompagné des personnages de Jules Verne... De ces rêves Le Château des Etoiles est né. Depuis bientôt 10 ans, le dessinateur et scénariste explore et étoffe son univers à travers de multiples supports : deux séries de bandes dessinées (avec la série parallèle Les Chimères de Vénus d'Alain Ayroles et Etienne Jung), des éditions de journaux, des maquettes, des costumes et accessoires, de grandes expositions ainsi que des milliers de dessins et d'aquarelles. Avec ce splendide artbook, Alex Alice offre un écrin de choix à sa création. Grâce à des textes immersifs, des centaines d'illustrations dont beaucoup créée spécialement pour l'occasion, ainsi qu'une fabrication luxueuse et pensée dans les moindres détails, ce livre met plus que jamais en valeur l'imaginaire débordant d'un des plus grands artistes de bande dessinée.