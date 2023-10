La Régence à Paris (1715-1723). L'aube des Lumières. Musée Carnavalet 2023

La Régence commence officiellement le 2 septembre 1715, à la mort de Louis XIV, par un véritable coup d'Etat. Sous le gouvernement du Régent, Philippe d'Orléans, Paris change : le jeune Louis XV quitte Versailles et s'installe à Paris, au palais des Tuileries, où il demeure jusqu'en juin 1722. Le Régent, lui, s'installe au Palais-Royal où, entre mécénat éclairé et intrigues politiques, il transforme la ville en capitale. Ce livre expose, avec une grande acuité historique, les mutations socio-économiques, culturelles et esthétiques à l'oeuvre. Le développement de nouvelles sociabilités, notamment féminines, les heurts retentissants d'une criminalité violente, une spéculation financière sans précédent, le triomphe du théâtre et de l'opéra, ou encore les nouveautés des comptoirs commerciaux et du luxe - dont l'élite marchande est représentée par la célèbre Enseigne peinte par Watteau et les débuts d'une extraordinaire esthétique rocaille - rendent compte d'une modernité plurielle. C'est à Paris, sous la Régence, que les premières manifestations des Lumières voient ainsi le jour. " La Régence est tout un siècle en huit années ", selon l'historien Jules Michelet. Cet ouvrage en dresse le récit.