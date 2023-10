Berthe Morisot et l'art du XVIIIe siècle (catalogue officiel d'exposition)

Femme peintre, aquarelliste virtuose, Berthe Morisot est aussi l'une des cofondatrices et la doyenne du mouvement de l'impressionnisme. Au sein du groupe impressionniste, elle a immédiatement été reconnue comme l'une des artistes les plus novatrices, suscitant l'admiration et le respect de Claude Monet, Edgar Degas, Pierre Auguste Renoir ou Stéphane Mallarmé. Après avoir subi l'ombre de ses pairs masculins, elle est depuis quelques années de nouveau reconnue comme une personnalité incontournable du mouvement impressionniste et du développement de l'art moderne à Paris pendant la seconde moitié du XIXe siècle dont elle est une artiste majeure. Cet ouvrage met en évidence un aspect peu étudié de son oeuvre : la prédilection de Berthe Morisot pour les maîtres du XVIIIe siècle. Les contemporains de l'artiste ont souvent parlé de son art comme de l'une des dernières manifestations de l'élégance et de la grâce du siècle précédent, de celles de François Boucher et de Jean-Honoré Fragonard. Et, de fait, en mettant en parallèle des oeuvres emblématiques de Morisot avec des chefs-d'oeuvre du siècle des Lumières, l'influence est indéniable. C'est ce que propose ce catalogue : il étudie l'origine de cette inspiration, et montre à quel point l'oeuvre de Morisot est imprégnée du génie du siècle des Lumières.