Ton ancêtre est un poisson ! La curieuse aventure de l'évolution humaine

On t'a peut-être déjà dit que tu as les mêmes yeux que ta mère. Un nez semblable à celui de ta grand-mère. Ou les cheveux de ton père. Mais on ne t'a probablement jamais dit que tu avais des dents de lézard ou des doigts de poisson et que tu aurais pu avoir des griffes ou marcher à quatre pattes comme un singe ! Ton corps raconte la curieuse histoire de l'évolution humaine, de son plus lointain ancêtre à aujourd'hui. A travers les pages de ce livre, découvre comment un poisson a lentement évolué pour mener à... toi !