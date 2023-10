Sur le terrain. L'action humanitaire à hauteur d'homme

Jacques Serba nous livre quelques tableaux sur l'ex-Yougoslavie, le Liberia, le Laos, l'Afghanistan, tableaux qui illustrent le parcours singulier d'un citoyen engagé bénévolement dans l'action humanitaire. Revenant à la fois sur les événements et drames qui ont secoué la fin du XX' siècle, et sur sa propre histoire personnelle, il tente de comprendre ce qui est au fondement de l'engagement humanitaire, ce qui le constitue et le nourrit. Il questionne et met en perspective les bienfaits et possibles dérives des associations qui Åuvrent à l'étranger.