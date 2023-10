Tchécoslovaques en guerre. De Munich à la guerre froide

Les accords de Munich, le 30 septembre 1938, mettent un terme à deux décennies d'expérience étatique et démocratique tchécoslovaque. Ils réduisent également à presque rien les capacités de défense de l'armée nationale en cas d'attaque germano-hongroise. S'ensuivront l'occupation la plus longue d'Europe et presque deux décennies d'instabilité pour l'armée tchécoslovaque, dissoute, reformée, renommée, purgée et reconstruite sur les fonts baptismaux du stalinisme. L'objet de ce livre est donc de raconter et d'analyser les trajectoires des Tchécoslovaques en armes entre 1938 et les années qui suivirent la mort de Staline. Par conséquent, il s'inscrit dans l'histoire plus vaste de l'Europe en guerre et dans celle de la naissance agitée des régimes communistes à l'Est du Rideau de Fer. Il tente de répondre à la question suivante : comment une société peut-elle s'adapter à la reddition sans combats de ses forces armées et en quoi leur reconstruction sur le long terme éclaire-t-elle la transformation politique, sociale et culturelle de l'Europe centrale au coeur du XXe siècle ?