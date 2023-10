Le loup en Bretagne. Hier et aujourd'hui

La Bretagne hébergeait environ 500 loups jusqu'au début du XIXe siècle. De multiples moyens de destruction ont alors conduit à leur disparition progressive en une petite centaine d'années. L'historien Jean-Marc Moriceau a pu recenser plus de 14 000 attaques de loups anthropophages ou enragés sur une période de cinq siècles en France. On peut donc estimer qu'il y avait, en moyenne, deux décès par an en Bretagne. Ce livre propose de s'intéresser aux 363 jours de l'année où pas une attaque n'avait lieu et aux 498 loups qui, de toute évidence, évitaient de s'attaquer aux humains. Cette cohabitation quotidienne entre les Bretons et les loups s'inscrivait dans une culture et une expérience millénaire excluant la prétendue "peur ancestrale" si souvent mise en avant. C'est ce que démontre l'étude fine des savoirs et des croyances populaires, des récits de chasseurs et des archives négligées. Cette approche originale permet d'ouvrir la réflexion sur le retour du loup en Bretagne depuis 2021.