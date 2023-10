Les géants Tome 7 : Moon

Menace cosmique : les astres sont bien plus mystérieux qu'on le croit... Cinq années se sont écoulées depuis la victoire des enfants et des Géants sur Alyphar ! L'harmonie règne sur Terre, mais pour combien de temps encore ? Tandis que Julie, désormais rattachée à l'ONU et obnubilée par ces Géants, cherche de nouvelles pistes pour comprendre leur présence, un phénomène inexplicable va bientôt frapper la Corée du Nord où habite une jeune écolière de 12 ans, Moon. Une pluie de météorites s'abat sur sa ville ! L'armée va tenter de faire face à cette situation en confinant la population mais le pire est à venir. Dans le magma des météorites, des formes sommeillent... ces créatures destructrices représentent une nouvelle menace pour l'équilibre du monde ! D'où proviennent-elles et comment les arrêter ? C'est au milieu de ce chaos que Moon va découvrir l'existence de son propre géant et ses véritables pouvoirs ! Posté sur la Lune, son géant fait partie d'un autre groupe de Géants. Ce groupe appelé "les Gardiens" surveille le système solaire pour contrer le géant suprême : Albordaros. Le temps est venu pour Moon d'alerter le reste du monde et espérer trouver d'autres enfants connectés à de nouveaux Géants. Il leur faudra unir leur force contre ce nouveau fléau venu cette fois-ci du cosmos. Après un premier cycle best-seller, un tout nouveau cycle s'ouvre et tient toutes ses promesses. L'équipe d'artistes est toujours emmenée par Lylian au scénario et Paul Drouin à la Direction artistique. Paul Drouin, Luisa Russo et James Christ s'attèleront au dessin des 8 tomes avec Charline Forns qui rejoint l'équipe. Ingrid Chabbert viendra épauler Lylian au scénario. Il n'en faudra pas moins pour mettre en scène ce nouveau casting d'enfants et de géants qui nous emmènent à la découverte de nouveaux pays ! Ce tome 7 est le point d'entrée idéal pour débuter la série, toujours nourrie d'action et de nouvelles rencontres dans un cycle qui permettra de développer les origines de ces Géants !