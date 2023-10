Les aventures de Jack Aubrey (Tome 9-Le commodore - Le blocus de la Sibérie). 9 Le commodore - Le blocus de la Sibérie

Jack Aubrey et Stephen Maturin regagnent avec soulagement les rivages d'Albion. Pour Jack, nommé commodore, ce retour est l'occasion de manifestations de joie, mais il en va tout autrement pour Stephen, dont la situation familiale se révèle désastreuse. Néanmoins, le rugissement de la houle n'est jamais très loin, et les deux compères se retrouvent à nouveau en mission : un défi qui pourrait bien les conduire en Irlande, territoire que Napoléon lorgne dangereusement... Réunis en un seul volume, les dix-septième et dix-huitième tomes d'une oeuvre pleine de finesse et d'humour au succès mondial.