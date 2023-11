"Unica Zürn, par cet ensemble de textes et dessins, raconte un séjour en hôpital où elle est soignée d'une jaunisse. Elle y écrit et compose ce carnet où le regard qu'elle pose sur son propre corps, les lieux qu'elle habite et les personnages qu'elle rencontre, témoigne d'une sensibilité hors-norme qui tire à la fantaisie, voire au délire. Pour la première fois en France, La maison des maladies est publié intégralement".