La nouvelle méthode antidiabète. Comment limiter ou stopper les risques

Qu'est-ce que le diabète et le prédiabète ? Quels en sont les causes et les risques ? Quelles sont les complications ? Quels sont les traitements ? Le Dr Réginald Allouche répond à toutes ces questions et vous propose un test permettant de déterminer si vous êtes prédiabétique. Il donne les clés pour se maintenir en bonne santé et éviter d'entrer dans le diabète de type 2 ou, si vous en souffrez déjà, pour mieux le contrôler. En suivant La nouvelle méthode antidiabète, vous pourrez améliorer durablement votre hygiène de vie grâce à un programme de 8 semaines composé de menus et de conseils diététiques, un journal de bord pour suivre votre état de forme ainsi que 60 recettes de cuisine. Le diabète est le fléau du XXI ? siècle, le moment est venu d'agir !