Lya et Roméo, deux pieds et quatre sabots

Lya est très déçue de devoir quitter ses amies et le centre équestre où elle a ses habitudes, pour suivre ses parents qui changent de travail. Pas de chance, le déménagement a lieu au moment où elle doit rentrer au lycée, ce qui la stresse d'autant plus. Retrouvera-t-elle une nouvelle écurie pour poursuivre l'équitation ? Arrivera-t-elle à se faire de nouveaux amis ? Lorsque Mary, une fille de sa classe, lui parle d'un endroit pas très loin de chez elle, Lya décide de s'y rendre sans se douter qu'une découverte inattendue va lui ouvrir soudainement les portes d'un monde inconnu. Lya débute alors un nouveau chemin dans l'équitation dite éthologique et rencontre celui avec qui elle réalisera son rêve de participer aux championnats de France. Entre joie et déception, Lya réussira-t-elle à gérer ses émotions pour réussir lors des compétitions ? Laissez-vous emporter par ce roman initiatique qui raconte l'aventure d'une jeune fille et de son poney, unis par la pratique d'une discipline en plein essor : l'equifeel.