Contes de la Balalaïka

Un recueil de Muriel Bloch, grande conteuse, speécialiste des contes et érudite hors-pair. Elle présente ici des contes moins présents dans les anthologies. On y retrouve l'énergie des contes russes, leur manière de faire fi de la morale et des figures indélébiles comme celles de Baba Yaga ou celle de l'ogresse. Dans ces contes tour à tour merveilleux et malicieux, tendresse et frisson, courage, rire et ruse, solidarité et violence de classe, ambiguïté et mystère sont au rendez-vous. En chemin, on croise celui qui souhaite grandir et doit rencontrer le roi des bêtes, une jeune fille mal aimée qui reçoit des cadeaux de l'esprit de la forêt ; une autre sera sauvée par son frère chasseur des griffes d'une ogresse aux grandes oreilles tandis qu'une troisième échappe au désir de son frère, grâce à la fille de Baba Yaga... Autant d'aventures extraordinaires, que de paysages inoubliables...