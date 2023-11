Gentillesse... mes fesses ! Comment passer de l'intention de la gentillesse à son incarnation au quotidien

Etes-vous un saint ou un salaud ? ... Les deux ! Dans cet ouvrage, Franck décortique de façon précise et originale ce monde des gentils et des méchants... Tout le monde est le méchant de quelqu'un ici-bas ! Loin d'être une injonction à la gentillesse, ce livre est un pas de côté pour cesser d'opposer le clan des gentils à celui des méchants et accepter que les pires méchants - à nos yeux - sont aussi les plus merveilleux humains aux yeux de celles et ceux qui les aiment et les soutiennent ! Vous découvrirez comment vous réconcilier avec vous-même lorsque votre envie de bienveillance se heurte à votre culpabilité de n'être pas toujours ce saint que tout le monde attend que vous soyez ! Gentillesse... mes fesses ! est une façon inédite d'expliquer et montrer ce que le respect de la vie de l'autre et de soi amène à l'autre, mais aussi à soi. Franck Martin y raconte également des expériences et anecdotes de sa propre vie, des exemples concrets et très imagés, qui nous permettent de prendre du recul sur nos idées reçues. Vous n'êtes pas " obligé " d'être gentil !