La Puissance des Bébés. Stimuler leur cerveau dès le plus jeune âge

"Puissance" n'est pas un terme que l'on associe communément aux bébés. Pourtant, c'est bien lui qui vient à l'esprit une fois ce livre refermé. Car cette exploration, des derniers mois du foetus jusqu'à l'école maternelle, nous révèle les incroyables compétences des jeunes enfants. Saviez-vous que, à six mois, le bébé connaît déjà cinquante mots ? que, à neuf mois, il a déjà des notions de grammaire de sa langue maternelle ? Les expériences vécues par les tout-petits les influencent profondément. Il ne faut donc pas attendre l'école pour les stimuler. Nawal Abboub, docteure en sciences cognitives de l'université Paris-Cité, dirige l'UE "Sciences cognitives et Société" à l'Ecole normale supérieure-PSL. - Les recherches les plus marquantes de ces dernières années et des expériences de terrain inédites. - Des conseils pour offrir à l'enfant le meilleur développement. - "Une invitation à changer de regard sur les bébés". L'Express.